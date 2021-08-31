В Николаеве мать пятерых детей, убившая новорожденного ребенка, приговорена к двум годам тюрьмы

Как установил суд, женщина узнала о беременности примерно в августе 2020 года, но не сказала об этом мужу и не встала на учет.

3 мая 2021 года она родила здоровую девочку в своей квартире. Как указано в документе, сразу после родов она завернула ребенка в полотенце, положила вниз лицом в детскую ванночку и накрыла сверху кучей одежды, чем лишила новорожденную возможности дышать, из-за чего ребенок умер.

Действия женщины квалифицированы по ст. 117 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Женщина в суде на допросе признала вину.

“О своем состоянии обвиняемая никому не сообщила, так как боялась, что члены семьи будут заставлять ее сделать аборт. Она отметила, что убивать ребенка она не хотела, а собиралась оставить в роддоме или отвезти на такси до “окна”, поскольку понимала, что не сможет обеспечивать шестого ребенка”, – говорится в документе.

Поняв, что начинаются роды, она зашла в ванную, громко включила музыку, чтобы “не напугать других детей”.

“После чего, услышав, как в дверь начал стучать ее старший сын, взяла полотенце, которым полностью накрыла младенца, лежащего в ванной, и открыла сыну, которому ничего не сказала о рождении ребенка. Через некоторое время [обвиняемая] вновь закрылась в ванной комнате, взяла грязные вещи, которые находились в помещении ванной комнаты, и ими начала вытирать кровь на полу. Плач ребенка она не слышала, так как в ванной комнате громко играла музыка”, – указано в приговоре.

Позже к женщине пришли соседки, которые спрашивали ее о беременности, но она отрицала этот факт и не рассказала им о рождении ребенка. Одна из свидетельниц увидела, что у младших детей обвиняемой синяки на лицах, и вызвала полицию.

“К приезду полиции, которая не нашла тело младенца, обвиняемая вернулась в ванную комнату, где увидела, что ребенок не дышит, при этом, не вызывая скорую помощь, она перенесла новорожденную в детскую ванночку, а сверху забросала ее грязными вещами”, – говорится в документе.

Обвиняемая не сообщила полиции о рождении ребенка и его смерти.

Суд установил, что мертвый ребенок пребывал в квартире еще два дня, а 5 мая приехала социальная работница, которая забрала двух детей и отправила их в больницу. Она же вызвала “скорую” и полицию, которые нашли тело младенца. Женщина затем призналась в содеянном, но в то же время просила суд не наказывать ее строго, поскольку она не желала смерти ребенка и “не понимает, как такое могло произойти”.

Женщина признана виновной и приговорена к двум годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

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