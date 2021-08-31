 

Microsoft объявила дату выхода новой операционной системы Windows 11

31.08.2021, 22:22, Новости дня
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“В этот день начнется бесплатное обновление на персональных компьютерах с Windows 10 до 11-й версии. Компьютеры с предустановленной Windows 11 поступят в продажу. Windows 11 – это новый опыт, который приблизит вас к тому, что вы любите”, – заявили в компании.

Новая Windows 11 станет лучшей ОС Windows для компьютерных игр, добавили создатели.  

Обновление до Windows 11 будет поэтапным. В первую очередь обновление получат владельцы новых компьютеров. По оценке специалистов компании, полный цикл обновления завершат к середине 2022 года.

В Microsoft пообещали осуществлять поддержку Windows 10 до 14 октября 2025 года. Следующее обновление для этой операционной системы выйдет в этом году. 

Минимальные системные требования для Windows 11:

двухъядерный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц на совместимом 64-битном процессоре или системе на кристалле (SoC);
4 ГБ оперативной памяти;
64 ГБ хранилища;
видеоадаптер, совместимый с DirectX 12 / WDDM 2.x;
дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов, 8 бит на цветовой канал;
системная прошивка UEFI с поддержкой безопасной загрузки;
наличие TPM (Trusted Platform Module) версии 2.0.
Контекст:

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла в июне этого года говорил, что новая версия ОС станет “одним из самых значительных обновлений за последние 10 лет”.

Microsoft 24 июня официально представила Windows 11. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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