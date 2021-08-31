 

Спутники Starlink оснастят лазерной связью

31.08.2021, 22:06, Новости дня
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В основанной Илоном Маском компании SpaceX сообщили, что новые спутники, которые запустят на орбиту для пополнения флота Starlink получать приборы лазерной связи.

Первая партия аппаратов с обновлениями будет отправлена в космос уже в сентябре текущего года. По словам президента компании SpaceX Гвинна Шотвелла, лазерные терминалы помогут спутникам поддерживать связь между собой. Это, в свою очередь, уменьшит зависимость всей системы от наземных станций.

Также, благодаря лазерной связи, в компании рассчитывают существенно снизить задержки в передаче данных. Однако вначале с ракетой Falcon 9 запустят только десяток спутников с новой функцией. Еще нужно проверить, как на практике покажет себя лазерная связь.



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