Спутники Starlink оснастят лазерной связью

В основанной Илоном Маском компании SpaceX сообщили, что новые спутники, которые запустят на орбиту для пополнения флота Starlink получать приборы лазерной связи.

Первая партия аппаратов с обновлениями будет отправлена в космос уже в сентябре текущего года. По словам президента компании SpaceX Гвинна Шотвелла, лазерные терминалы помогут спутникам поддерживать связь между собой. Это, в свою очередь, уменьшит зависимость всей системы от наземных станций.

Также, благодаря лазерной связи, в компании рассчитывают существенно снизить задержки в передаче данных. Однако вначале с ракетой Falcon 9 запустят только десяток спутников с новой функцией. Еще нужно проверить, как на практике покажет себя лазерная связь.