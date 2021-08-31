 

Посол Германии Фельдгузен: Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной

31.08.2021, 21:28, Новости дня
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“Я думаю, что наша идея – продлить этот контракт, который есть между “Нафтогазом” и “Газпромом”, который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на пять или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас (имеется в виду принцип “качай или плати”, в соответствии с которым заключен транзитный договор с РФ. – “ГОРДОН”)”, – сказала Фельдгузен.

В то же время она подчеркнула, что Европа переходит на альтернативные энергоносители и, возможно, через 15 лет перестанет пользоваться газом. 

“Будущему Украины как транзитной страны во всяком случае скоро конец… Украина, на мой взгляд, должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной. Транзит – это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы – это намного важнее, по моему мнению”, – пояснила она.

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

Германия и США 21 июля заявили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Президент РФ Владимир Путин говорил 21 августа, что Россия продолжит транзит газа через украинскую газотранспортную систему и после 2024 года, если будут контракты на его поставки в Европу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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