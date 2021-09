Атлета из Малайзии дисквалифицировали на Паралимпиаде из-за протеста Украины. После этого малазийцы атаковали страницы украинских СМИ в соцсетях

После окончания соревнований и объявления результатов, итоговый протокол был изменен. Результаты малазийского спортсмена аннулировали, поскольку Золкефли появился в колруме перед стартом соревнований, отметило издание.

В итоге золотую медаль на соревнованиях по толканию ядра класса F20 получил украинец Максим Коваль.

Бывший министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин заявила, что это решение было “дурным тоном и противоречило духу Паралимпиады”. Министр спорта Малайзии Ахмад Файзал Азуму написал в Facebook, что “протесты из Украины все еще принимаются”.

По сведениям издания, команда Малайзии подала апелляцию на протест, который обсуждается организаторами. До аннулирования результата сообщалось, что Золкефли установил рекорд по толканию ядра.

Malay Mail писало, что спортсмен побил собственный рекорд, бросив ядро на расстояние 17,31 метр, а в другом броске улучшил результат до 17,94 метров.

Когда стало известно об аннулировании результата Золкефли, его малазийские поклонники обвинили организаторов Паралимпиады в несправедливом решении и начали активно писать в соцсетях комментарии.

Страницы украинских СМИ также подверглись атакам. Они писали “Коваль украл золото”, “Позор Паралимпиаде” и “Позор Украине”. Так, на странице в Facebook спортивной редакции “24 канала” каждый пост отмечен малазийскими комментариями.

Некоторые пытались писать комментарии на украинском языке.

Публикация о победе Коваля на странице издания “ГОРДОН” в Facebook также получила реакцию. Большинство пользователей писали о реальной победе Золкефли.

Фанаты малазийского атлета перепутали украинского паралимпийца с его полным тезкой, украинским футболистом и вратарем клуба “Аль-Фатех” и начали спамить его последний пост в Instagram.

Национальный паралимпийский комитет в Facebook сообщил, что согласно правил проведения соревнований по легкой атлетике, если спортсмен опоздал к первому колруму, его не должны допускать к соревнованиям. Если спортсмен все же выступил, после проведения расследования технический делегат может дисквалифицировать его и аннулировать результат.

“Украина вместе с Грецией подала протест сразу на трех спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя к первому колруму до начала толкания ядра. Решение по протесту будет принято позже. После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы. Украина все сделала по правилам по легкой атлетике. Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали”, – заявил украинский комитет.

Контекст:

Сборная Малайзии находится на 47-м месте в общем медальном зачете, свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований. К 31 августа спортсмены этой страны завоевали две медали – одну золотую и одну серебряную.

Украина по состоянию на 31 августа завоевала 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых медалей, остается на четвертой позиции медального зачета.

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

