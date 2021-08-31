Стала известна стоимость Vauxhall Combo-e

Появилась информация о стоимости электрического фургона Vauxhall Combo-e на автомобильном рынке Великобритании.

Британские покупатели могут приобрести указанное транспортное средство по цене, начинающейся от 25,23 тыс. фунтов стерлингов (2,54 млн рублей). Поставки начнутся ближе к концу нынешнего года.

У Vauxhall теперь есть электрические версии всех фургонов, к отмеченному наградами среднеразмерному фургону Vivaro-e присоединились большой Movano-e и компактный Combo-e.

Combo-e выпускается в стандартном и длинном кузовах, последний также предлагается в виде пятиместного исполнения Crew Van со складывающимися задними сиденьями.

Combo-e использует ту же систему привода, что и Vivaro-e, устанавливая её в адаптированную версию платформы EMP2-van, которая была разработана PSA до слияния со Stellantis Group. Транспортное средство оснащено батареей на 50 кВт и электродвигателем мощностью 134 лошадиные силы, знакомым по Vauxhall Corsa-e и ряду других моделей Peugeot и Citroen. В фургоне Combo-e эта установка обеспечивает запас хода на уровне 106 километров в час в тестовом цикле WLTP.

Аккумулятор устанавливается под грузовым полом, поэтому он не влияет на грузовой объем, варьирующийся до 3,8 или 4,4 куб. м. Максимальная полезная нагрузка составляет 800 кг, тяжелая батарея ограничивает этот максимум по сравнению с полезной нагрузкой в одну тонну, предлагаемой некоторыми дизельными вариантами Combo.

Имеется зарядное устройство мощностью 7,4 кВт, которое позволяет заряжать Combo-e за 7 часов и 30 минут, а дополнительная бортовая система мощностью 11 кВт сокращает это время до 5 часов. Быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 100 кВт может полностью зарядить аккумулятор до 80 процентов всего за полчаса.

Режимы Power, Normal и Eco позволяют максимально использовать заряд фургона.

Транспортное средство имеет 8-дюймовую информационно-развлекательную систему с Bluetooth, задние датчики парковки.