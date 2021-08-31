В «Роскосмосе» ожидают прорывного результата

В «Роскосмосе» рассказали о продвижении в процессе создания российского ядерного буксира «Зевс». В частности, уже запланированы испытания холодильника-излучателя для данного силового агрегата.

Они пройдут на Международной космической станции, сообщают представители «Роскосмоса». Холодильник-излучатель является важнейшей составной частью ядерного буксира. Успешные испытания могут привести к прорывным результатам.

Напомним, что проект по созданию ядерного буксира позволит российской космической отрасли отправлять корабли далеко за пределы земной орбиты и даже за границы Солнечной системы. В том числе речь идет о пилотируемых космических аппаратах с людьми на борту.