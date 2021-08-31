 

Генсек ООН заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Афганистане

31.08.2021, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Афганистан столкнулся с угрозой гуманитарной катастрофы в результате ухудшающейся экономической ситуации.

«В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг», – приводит его заявление ТАСС.

Гутерриш указал, что 18 млн афганцев нуждаются в помощи, чтобы выжить. «Надвигается гуманитарная катастрофа», – отметил он.

Напомним, в заявлении Совета ЕС по итогам внеочередной встречи на уровне глав МВД говорится, что Евросоюз не желает допускать возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.

Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Задержан экс-прокурор Новосибирска

03.12 / При взрыве в английском Бристоле погибли четыре человека

01.09 / “Вместо паспорта РФ получил тюремный срок”. Боевика “ЛНР” приговорили к восьми годам лишения свободы

14.08 / Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС

02.05 / Боррель осудил решение России запретить въезд восьми гражданам стран ЕС

11.12 / 10 декабря боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

26.08 / Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

21.07 / В РФ отменили обязательные штампы о браке в паспорте

07.07 / Минздрав установил сроки диспансеризации после COVID

15.02 / Апелляционный суд в Харькове вернул проспекту Жукова имя Григоренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика