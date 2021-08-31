 

Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса

31.08.2021, 20:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, сообщил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко.

«Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – предает его слова Ura.ru.

Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается.



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