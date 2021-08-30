Скоропаденко: Львовян взбудоражил памятник младшему сыну Моцарта. Но винить их в консерватизме нельзя – с поддержкой современного искусства в Украине беда

Во Львове открыли памятник младшему сыну Моцарта. Автором оказался австрийский скульптор Себастьян Швайкерт. В общем событие как событие, если бы не одно “но” – скульптура оказалась чересчур необычной для глаз львовян и гостей города.

Несмотря на то, что за последние десятилетия во Львове бронзовых скульптур появилось, как грибов после дождя, и обыватель уже к ним привык, но, скажем честно, все эти скульптурные композиции создаются обычно в стиле туристического реализма – глаз не режет, все понятно и весело.

Поэтому творение Себастьяна Швайкерта не на шутку взбудоражило город. Для Львова скульптура действительно выглядит необычно, но в духе всего творчества австрийского скульптора: тяжелые рваные формы, гротескные пропорции с преднамеренной незаконченностью. Все в лучших традициях искусства второй половины ХХ века.

Скульптуру открыли во Львове 26 августа. Фото: radiosvoboda.org

Ничего опасного, нового, все это уже было в ХХ веке, когда скульпторы искали новые формы и нашли их в незаконченных скульптурах ХІХ века.

В целом в ХХ веке искусство сделало огромный прыжок от порхающего бабочками реалистического стиля Belle Époque до разрезанных акул в формальдегиде Дамиена Херста. Как говорится, завсегдатаи арт-рынка Майами-Базель за последние 50 лет видели и не такое.

Но в Западной Европе в прошлом веке направления, эксперименты, течения в искусстве размножались со скоростью бактерий, строились огромные музеи современного искусства – как государственные, так и частные – оборудовались специализированные выставочные залы, как, например, “Гранд Пале” в Париже, а в каждом среднем селении Европы есть либо музей современного искусства, либо центр, либо частная галерея. Есть специализированные журналы, газеты. В местных и общенациональных изданиях всегда есть секция “Культура”, где рассказывается и об изобразительном искусстве тоже.

А в Восточной Европе все было немного сложнее. Официальная культура была строго регламентирована, а все, что не подпадало под идеологию партии, пыталось развиваться в подполье. Поэтому искусство последних 50 лет, а также его мировое развитие известно в Украине только в узких культурных кругах специалистов.

Вообще в стране с поддержкой современного искусства – беда. Наконец-то по чуть-чуть становится больше частных галерей современного искусства и музеи стараются хоть немного помогать современным художникам, все-таки выделяя какие-то залы под временные выставки.

Но все это как примочка из подорожника на ноге при открытом переломе – пока в Украине не появится государственный музей искусства ХХ–ХХІ веков с постоянной коллекцией, с хронологией, с изучением истории современного искусства, с тематическими постоянными выставками, с каталогами, с афишами по всему городу, с выставками, которые ездят по всем городам страны, с международным обменом, нельзя обвинять львовян в консерватизме, непонимании и недальновидности.

Откуда обычному гражданину, если ему об этом никто ничего не рассказал и не показал заранее, знать, что бронзовый объект перед отелем “Амадеус” в историческом центре Львова – это ценная культурная работа австрийского художника?

Ведь ему, этому жителю города, надо будет жить со статуей в одном урбанистическом пространстве, ходить мимо нее в магазин, на кофе или на работу.

Скульптура – очень важный элемент урбанистики: от сюжета, места расположения, материала и даже цвета зависит настроение в обществе.

Площадь Маланюка, где установили скульптуру Швайкерта, из-за небольшого сквера с тенистыми деревьями недостаточно светлая для очень темной, тяжелой скульптуры. Тяжелые работы всегда воспринимаются нелегко. А непривычные работы – еще тяжелее. Такая скульптурная форма была бы прекрасна в парке на зеленой лужайке в окружении спирей или гортензий либо на минималистическом фоне современного бетонного офиса светло-серого или белого цвета.

Чтобы оценить искусство, его нужно видеть, а чтобы его увидеть, о нем нужно знать.

Ведь для того, чтобы горожане оценили затраты и усилия организаторов этого скульптурного события, надо было всего лишь за год до инаугурации скульптуры провести во Львове пару выставок Себастьяна Швайкерта. Если бы в одном из парков организовали международный фестиваль современной скульптуры с его участием, если бы он дал несколько интервью местной газете, выпил кофе на утреннем львовском телешоу, то, возможно, городские жители восприняли бы работу по-другому.

Скульптура Ричарда Джексона “Плохая собака” в Калифорнии, США. Фото из личного архива Зои Скоропаденко

Да, Львову нужно современное искусство. Государственный музей современного искусства и выставочный арт-центр были бы идеальны для такого популярного направления культурного туризма. И, уверена, львовяне были бы только за. И тогда не возникало бы никаких вопросов, даже если бы на площади Рынок установили скульптуру Дамиана Херста “Истина”, хотя ей там не место. А если бы около здания UniCredit Bank на площади Мицкевича поставили собаку американского художника Ричарда Джексона, львовяне аплодировали бы стоя.

Всему нужно свое место и время.

Источник: “ГОРДОН”

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