Политолог Миселюк заявил, что Зеленский по требованию Госдепа вычеркнул Кубракова из списка делегации в США

“Оказывается, Зеленский вычеркнул министра инфраструктуры Кубракова из состава делегации для поездки в США как раз по просьбе американской стороны! Госдеп пояснил, что не рекомендует Банковой включать Кубракова в состав официальной группы вследствие его коррупционной неблагонадежности. Другими словами Белый дом, который в последнее время переживает афганский кризис, попросил Зеленского не светить в Вашингтоне опальных чиновников и не давать американской прессе лишний повод для скандала. Говорят, Зеленский воспринял критику Госдепа крайне болезненно и после неприятного разговора с самим Кубраковым поручил Андрею Ермаку разобраться в сложившейся проблеме”, – написал он.

https://www.facebook.com/AndriyMyseliuk/posts/6711329725559566

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня – 31 августа и 1 сентября, потом поедет в Калифорнию.

В Белом доме пройдет встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие встречи уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

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