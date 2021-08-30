Hubble снял уникальный космический объект в созвездии Ориона

Объекты Хербига–Аро создаются при очень специфических обстоятельствах. Новые звезды часто очень активны и в некоторых случаях они выбрасывают очень узкие струи быстродвижущегося ионизированного газа – газа, настолько горячего, что его молекулы и атомы потеряли электроны.

Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, окружающими новообразованные звезды, со скоростью в сотни километров в секунду. Именно эти энергетические столкновения создают объекты Хербига–Аро, такие как заснятый телескопом HH111.

Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космическими объектами.

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