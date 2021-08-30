На «Тавриде.АРТ» решили принять беспрецедентные меры против коронавируса

Фестиваль «Таврида.АРТ» решили проводить с учетом новых требований к эпидемиологической безопасности, комплекс профилактических мер будет беспрецедентным, сообщили организаторы.

«Несмотря на сложные испытания, нам необходимо двигаться вперед, не снижая качество жизни людей, отлаживать работу по новым стандартам в существующих реалиях», – приводятся слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева сообщила, что под эгидой «Тавриды» состоятся сразу несколько важных фестивалей и форумов, которые откладывались из-за санитарных ограничений. В их числе форум президентской платформы «Россия – страна возможностей», фестиваль военно-исторических клубов, большие встречи участников волонтерского движения «Мы вместе», конкурса школьников «Большая перемена» и ряда других проектов

«Впервые за последние полтора года тысячи людей со всей РФ соберутся вместе для общения, творчества, работы и учебы. Специалисты Роспотребнадзора разработали серьезный комплекс профилактических мер, чтобы защитить здоровье каждого участника», – добавила Разуваева.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин отметил, что с мая 2021 года организаторы вместе со специалистами тестировали меры, которые в будущем позволят безопасно проводить массовые мероприятия в новых условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Фестиваль с беспрецедентным антиковидным сопровождением – финальная точка в этой работе. Надеемся, что наш пример позволит открыть дорогу к восстановлению нормальной работы всей ивент-индустрии»», – сказал Першин. Он также сообщил, что по итогам фестиваля будут подготовлены рекомендации по применению антиковидных мер для организаторов различных массовых событий.

Каждый участник фестиваля «Таврида.АРТ» дважды пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. Участники сдадут ПЦР-тесты в регионах своего проживания не ранее чем за двое суток до прибытия на площадку фестиваля, а также пройдут тестирование на коронавирус в Крыму: в аэропорту «Симферополь» или непосредственно перед входом на территорию фестиваля.

«Более 60% участников и 70% персонала уже вакцинированы или имеют иммунитет после перенесенного заболевания, – сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. – Все дни фестиваля – с 8 по 12 сентября – участники проведут на площадке, не покидая ее. При расселении участников используется кластерная система, это позволит локально купировать заболевание в случае его выявления».

Она подчеркнула, что при разработке комплекса профилактических мер эпидемиологи опирались на опыт организованного отдыха детей в Крыму летом 2021 года. «В течение лета в оздоровительных учреждениях Крымского полуострова отдохнули более 50 тыс. детей, всего было 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все в легкой форме. Это подтверждает эффективность санитарных мер», – сообщила руководитель Роспотребнадзора.

В местах большого скопления людей на площадке фестиваля будет действовать масочный режим. Все участники «Тавриды.АРТ» будут проходить термометрию как минимум трижды в день, сотрудники – минимум пять раз в день.