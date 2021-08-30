 

В Госпогранслужбе ожидают прибытия в Украину более 20 тыс. хасидов на празднование Рош а-Шана

30.08.2021, 12:24, Новости дня
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Наибольшее количество паломников-хасидов будет следовать через пункты пропуска “Борисполь” и “Жуляны”, отметили в ГПСУ.

“Для качественного обеспечения пропускных операций пограничники привлекают дополнительный персонал, для которых проведены занятия по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций”, – заявили в ведомстве.

Украинские пограничники подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций.

Нацполиция Украины ожидает, что в Умань приедет около 50 тыс. паломников-хасидов.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября. С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. После запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска “Новые Яриловичи” на границе с Беларусью. В пункте с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска “Новые Яриловичи”, где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

В 2021 году Рош а-Шана будет отмечаться 7–8 сентября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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