 

38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме

30.08.2021, 12:24, Новости дня
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По словам Шепелева, его мать в юности профессионально занималась этим видом спорта, но потом бросила.

“Сейчас ей 62 года, и она приняла решение вернуться к тренировкам”, – написал ведущий.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram

“Вчера был первый за долгое время старт для нее – заплыв на 1 км на открытой воде. У мамы бронза”, – сообщил Шепелев.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram

“Очень горжусь”, – резюмировал он, обнародовав фото матери в гидрокостюме и с медалью в руках.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram
Контекст:

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В 2004 году переехал в Киев, получив приглашение вести передачу Guten Morgen, а позже шоу “Дай прокатиться” на канале М1. 

В 2008 году Шепелев вел проект “Фабрика звезд 2” на “Новом канале”. На телеканале “Украина” он появился в качестве ведущего программы “Граєш чи не граєш?”.

В 2009 году Шепелев переехал в Москву, став ведущим развлекательных передач на российском “Первом канале”. В 2011 году ведущий снимался в передаче “Рассмеши комика” на украинском канале “Интер”.

С 2019 года Шепелев снимает интервью для своего канала на YouTube. В начале февраля 2020 года он сообщил, что ушел с российского “Первого канала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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