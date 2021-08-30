 

В Броварах местный житель нашел арсенал оружия – полиция

30.08.2021, 12:24, Новости дня
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По данным правоохранителей, две сумски с оружием мужчина обнаружил на территории заброшенной стройки. О находке он сразу сообщил в полицию. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции и взрывотехники.

“Правоохранители обнаружили 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, одну гранату ВОГ и два запала УЗРГМ, а также магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 штук, детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова”, – говорится в сообщении.

Изъятое оружие направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4321046834617122

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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