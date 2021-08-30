«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии»

Представители «Единой России» представили на рассмотрение Госдумы документ, предлагающий увеличить срок действия упрощенного порядка оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома еще на пять лет – до 1 марта 2031 года.

Документ позволит «легализовать» жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

Без оформления прав на землю такие россияне лишены возможности оформления прав на жилые дома, в которых давно проживают, в основном еще с советских времен. Для решения этой проблемы предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, расположенных в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству. Предлагается также, что люди, которые получили права от своих наследодателей, могли оформлять в любое время земельные участки. И эти права будут распространятся на любые виды разрешенного использования», – сообщил председатель комитета государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, в декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года.

Механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии», которая вступает в силу 1 сентября. Документ определяет порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года на землях, находящихся в государственной собственности. Новые правила коснутся не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления и документы, подтверждающие право на гараж. Нормы касаются и тех граждан, кто получил такой объект в наследство или после переуступки. Владельцы смогут также осуществлять сделки с гаражами: дарить, продавать, закладывать или передавать по наследству.