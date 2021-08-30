В Украине полностью вакцинированы 29% коллективов школ

“Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. педагогов – это 29%. И 23% – еще 145,5 тыс. человек – вакцинированы одной дозой”, – рассказывает Кононенко.

В Минобразования такие показатели считают успешными. Но уверяют, что работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

“Работаем над пропагандированием, над тем, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне”, – сказал он.

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности.

Минздрав 29 августа отметил, что проведение торжественных линеек в школах не обязательно. Но для заведений, которые решат их проводить, выпустил рекомендации по безопасности.

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