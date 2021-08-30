“И бог создал Тину”, ” Самая горячая”. Кунаки показала фигуру в бикини на отдыхе в Испании

“В конце лета”, – подписала она фото. Кунаки отметила, что проводит время на острове Ибица (Испания).

“И бог создал Тину”, – отреагировали на фото поклонники модели.

“Самая горячая”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

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