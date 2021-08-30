“Сексанутая”, “Сплошная эротика”, “Позорно. Вывалила свой сосущий рот”, “Секс”. Дорофеева вблизи показала грудь

“Конфета”, – написала она.

Дорофеева позировала в розовом бюстгальтере от купальника, обнажающем грудь, и джинсах.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Сколько можно дразнить нас этим купальником?” – спросила gorit_dorofeeva.

“Там нечем дразнить, 30-летняя тетка с первым размером только позорится своими фотографиями”, – ответила ulia.letdin.

“То есть вы считаете, если женщина имеет первый размер груди, не важно, сколько ей лет, это позор для нее”, – отметила darja_saphira.

“Это выглядит жалко, как минимум, плюс позорно. Вывалила свой первый размер людям в экран и свой сосущий рот. Все уже поняли, что она умеет сосать. Стыд и позор, в общем”, – заявила ulia.letdin.

“Секс”, – написал margo_dumas.

“Ну прям вообще сексанутая. Секси-секси-секси-секси Надюнька!” – написал arturbabanov.

“Думала, подписалась на певицу Дорофееву, но в ленте полезла сплошная эротика”, – отметила anna.annavs.

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