 

В Минздраве Украины сообщили, стоит ли в этом году проводить школьные линейки

30.08.2021, 9:42, Новости дня
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“Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы”, – говорится в сообщении.

Если все же школа решила провести праздничную линейку, то Минздрав рекомендует:

организовать торжество под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
не смешивать детей разных возрастных групп/классов;
избегать образования толпы;
следить за соблюдением физического дистанцирования – 1,5м;
воздержаться от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
максимально сократить время проведения мероприятия.

При выборе альтернативного формата проведения первого звонка, который не предусматривает скопления детей, рекомендуется:

организовать празднование в пределах каждого класса отдельно;
вместо активности в помещении выбрать вариант празднования под открытым небом;
организовать День знаний в интерактивной форме.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1933998950096534

Контекст:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет говорил 15 августа, что новый учебный год в школах Украины 1 сентября начнется в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. С 17 июня Кабинет Министров установил в Украине “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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