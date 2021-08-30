«Беззвучное поколение» — Telegraph предрёк скорый отказ от рингтонов для мобильников

Рингтоны, некогда бывшие способом самовыражения и персонализации гаджетов, теряют популярность среди молодёжи, предпочитающей держать свои телефоны на беззвучном режиме, пишет The Daily Telegraph. По мнению аналитиков, это связано с тем, что молодые люди почти всё время прикованы к экранам своих телефонов, а нательные гаджеты пользуются всё большей популярностью.



Reuters

Рингтоны стали уделом пожилых людей или людей среднего возраста, а звонящие на публике мобильные телефоны скоро будут считаться проявлением «бестактности», пишет The Daily Telegraph.

За последние годы количество загрузок приложений для рингтонов в Великобритании сократилось почти на четверть, что, по мнению аналитиков, связано с тем, что молодёжь предпочитает держать свои телефоны на беззвучном режиме. Британский медиарегулятор Ofcom назвал людей в возрасте от 16 до 24 лет «беззвучным поколением», после того как большинство заявили, что предпочитают обмен мгновенными сообщениями телефонным звонкам.

Новая тенденция пришла на смену бурно развивающейся в конце девяностых и начале нулевых годов индустрии, когда люди рассматривали мелодии на звонке мобильного телефона как способ самовыражения и персонализации своих гаджетов. Так, в 2004 году рингтон Crazy Frog заработал ₤40 млн, став хитом среди молодёжи.

Однако с появлением новых способов общения, помимо традиционного голосового вызова, популярность использования рингтонов неуклонно снижалась. Данные аналитиков Sensor Tower показали, что установка приложений для загрузки рингтонов в Великобритании с 2016 по 2020 год сократилась на 20%.

По словам аналитиков, так как молодые люди почти всё время прикованы к экранам своих телефонов, им не нужны рингтоны, чтобы знать, когда им кто-то звонит. При этом подростки и вовсе предпочитают общаться при помощи сообщений, чтобы родители или кто-то другой не подслушивал их разговоры.

Специалист аналитической компании Childwise Дженни Эрен считает, что отчасти причина в том, что нынешнее поколение молодёжи привыкло использовать телефоны скрытно, чтобы их не заметили в школе.

«Многие из них берут свои мобильные телефоны в школу, хотя по правилам не должны иметь их при себе, и такое поведение становится всё более привычным. Когда они становятся старше, для них по-прежнему важен фактор конфиденциальности. Легче незаметно написать кому-то сообщение, чем говорить с ним по телефону, особенно дома», — приводит The Daily Telegraph слова Эрен.

Ещё одной причиной для отказа от рингтонов издание называет растущую популярность нательных технологий, например фитнес-браслетов. Они позволяют пользователям держать телефон на беззвучном режиме, так как вибрируют, предупреждая о входящем сообщении или звонке.

По мнению эксперта британской службы сравнения цен Uswitch Эрнеста Доку, Великобритания и другие страны движутся в том же направлении, что и Япония, где громкий звонок на публике считается дурным тоном. Доку полагает, что британское общество в этом вопросе отстаёт от японцев на пять или десять лет.