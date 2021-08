На встрече с премьером Израиля Байден закрыл глаза. Некоторые решили, что глава Белого дома спит. Видео

Сам момент начинается в ролике на 7.35. На нем видно, что, пока Беннет говорит, глаза Байдена закрыты, но пальцы рук шевелятся. Глава Белого дома затем отреагировал на слова Беннета.

Ряд российских СМИ (в частности, Gazeta.ru, “Московский комсомолец” и “Комсомольская правда”), а также российский пропагандист Владимир Соловьев распространили это видео как свидетельство того, что Байден “немного вздремнул”.

Так же трактовали поведение Байдена и некоторые американские политики и сайты. Однако репортер CNN Дэниел Дол 29 августа в Twitter назвал такие сообщения “чушью” и “ерундой”.

“Полное видео показывает: Байден разговаривает; Байден смотрит на Беннета; Байден смотрит вниз, его руки двигаются, начиная с того момента, когда Беннет упомянул “трудные дни” на этой неделе; Байден немедленно отвечает Беннету”, – написал журналист.

This “Biden asleep” stuff is nonsense. Full vid https://t.co/1jC9JjOXag shows: 1) Biden talking; 2) Biden looking at Bennett; 3) Biden looking downward, his hands moving, starting right when Bennett mentioned this week’s “difficult days”; 4) Biden immediately replying to Bennett. pic.twitter.com/dJ9dLsoiTY

— Daniel Dale (@ddale8) August 28, 2021

видео

Видео: IsraeliPM / YouTube

