 

Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

29.08.2021, 21:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИнциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair является провокацией Европы, сообщил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский.

«Конечно… Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны», – ответил он на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны, передает РИА «Новости».

Глава департамента выразил надежду, что «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».

«Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать», – считает Сикорский.

В понедельник эксперты ICAO по расследованию инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, прибыли в Белоруссию.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.



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