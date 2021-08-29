Ученые определили вероятность пандемий

После начала пандемии коронавируса многих заинтересовал вопрос о том, как часто это могут повторяться в будущем ответ на него дали итальянские ученые из университета Падуи.

Для анализа был выбран период последних четырех столетий, так как практически все известно о происходивших за это время пандемиях. Ученые рассчитали, что вероятность начала таких событий составляет всего 2,5% в каждый год. Но что это означает?

Учитывая опасность заболеваний, распространяемых в мировом масштабе, можно сказать, то такие же по уровню риска для жизни и здоровья пандемии, как COVID-19, могут возникать в среднем раз на 59 лет. Иначе говоря, далеко не все люди, жившие когда-либо на Земле, рисковали пережить данное бедствие в сознательном возрасте.