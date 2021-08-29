 

“Цветное безумие”. Влад Яма с женой и сыном поучаствовал в красочном забеге

29.08.2021, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В забеге Яма участвовал вместе с семьей – женой Лилианой и пятилетним сыном Леоном.

“Сегодня впервые всей семьей пробежали The Color Run 2021. Огонь! Невероятная атмосфера, яркие эмоции, счастливые дети!.. Рекомендую!” – подписал фото и видео Яма.

“Это какое-то цветное безумство. Молодчины”, – прокомментировал пост хореографа пользователь с ником tbidnuk.

“Супер! Яркие, красивые! Молодцы”, – написала lzamana1950.

“Вы такие класснючие”, – считает olenkaiakubenko.

View this post on Instagram

A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

В мире во многих странах проводится The Color Run. Его инициатором является американец Трэвис Снайдер, благодаря которому этот веселый цветной забег впервые был проведен в 2011 году в городе Феникс в штате Аризона. В Украине забег впервые состоялся в 2014 году по инициативе киевского бегового клуба KM Running club.

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье, окончил местный университет и в этом же городе начал свою танцевальную карьеру. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Le Figaro – дистанционное обучение сделало из французских первоклашек отстающих

13.07 / Общество: Адвокаты Сафронова лишь вредят своему подзащитному

27.09 / Премьер Японии – летние Игры в Токио станут символом победы над коронавирусом

22.02 / Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe в России

09.12 / Вопрос дня: Как меняются правила проживания в многоквартирных домах?

01.12 / Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой

22.06 / Посольство в Австрии в РФ возобновило оформление всех виз

04.12 / Чубайс отреагировал на новое назначение

07.08 / Facebook запретил сторонникам Трампа размещать рекламу в поддержку президента

13.08 / В Роскачестве рассказали об изменении алкогольных предпочтений россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика