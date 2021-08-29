 

Зеленский объявил о намерении закрыть очередь компенсаций за жилье для семей погибших и ветеранов войны

29.08.2021, 21:10, Новости дня
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Встреча состоялась в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Обсуждалось, в частности, социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей военных.

“Наша задача – за остаток этого года и за следующий, 2022 год закрыть всю очередь относительно компенсаций за жилье для семей погибших и ветеранов”, – сказал Зеленский.

Также на встрече обсуждались “социальные гарантии, которые нужно определить в отдельном законе”.

“Первый шаг – необходимо признать статус защитника и членов семей погибших. Второй шаг – сообща с местными властями, начать работу относительно того, какими социальными пакетами наполнить этот статус”, – прокомментировал ситуацию присутствовавший на встрече премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, вопросы соцобеспечения защитников Украины будут обсуждаться на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте, на заседание намерены пригласить родственников украинских героев.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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