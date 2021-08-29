 

Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде девять медалей, по их числу Украина четвертая

29.08.2021, 19:22, Новости дня
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В воскресенье на Играх в Токио украинские спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

Олимпийскими чемпионами стали прыгунья в длину Оксана Зубковская и Роман Полянский в академической гребле.

Серебряные медали украинские спортсмены получали сегодня в плавании (Андрей Трусов, 400 метров вольным стилем; Денис Остапченко, 50 метров на спине; Илья Яременко, 50 метров вольным стилем), пауэрлифтинге (Наталья Олейник, весовая категория до 73 кг) и легкой атлетике (Анастасия Мысник, толкание ядра).

Бронзу завоевали дзюдоист Александр Назаренко (весовая категория до 90 кг) и пловец Максим Веракса (50 метров вольным стилем).

По числу паралимпийских наград Токио 2020 Украина занимает четвертое место (43). Лидируют Китай (104) и Великобритания (60).

Медали Паралимпиады в Японии завоевывали представители уже 69 стран.

Скриншот: paralympic.org

По качеству медалей Украина пятая, ее опережают Китай (46 золотых), Великобритания (23), США (16) и команда Паралимпийского комитета России (15).

Скриншот: paralympic.org

После четвертого дня Паралимпийских игр украинская сборная также была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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