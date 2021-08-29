В Казахстане увеличилось число жертв взрывов на складе боеприпасов

“Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжаются поиски еще двух пропавших без вести.

29 августа объявлен в Казахстане днем общенационального траура в связи с инцидентом на арсенале.

Контекст:

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области прогремели взрывы на складе боеприпасов инженерно-саперной бригады, начался пожар.

Недалеко от части находятся три населенных пункта. Казахские спасатели сообщили об эвакуации 710 жителей.

По состоянию на 28 августа было известно о 13 погибших и почти сотне пострадавших.

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