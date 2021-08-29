Рогозин заявил о готовности РФ отразить удар в космосе

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29.08.2021, 13:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия пережила много войн и при необходимости готова отразить любой удар, даже в космосе, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», – сказал он в интервью «Газете.ру».

Рогозин предположил, что в будущем войны и конфликты могут развернуться именно в космосе. «Если говорить о войнах будущего и о тех прогнозах, которые дают аналитики, серьезная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнется, начнется именно в космосе. Потому что именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт», – сообщил глава Роскосмоса.

Он считает, что любая страна попытается ослепить и оглушить своего противника, при этом только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального врага. «Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, с этого начинается война в космосе. Но при этом надо понимать, что боевое воздействие на космический аппарат, тем более относящийся к военной группировке, –это повод к войне», – подчеркнул Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса назвал новую российскую станцию прообразом будущих космических кораблей.



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