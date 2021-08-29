 

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим добровольцам

29.08.2021, 13:06, Новости дня
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Соответствующий указ  №449/2021 глава государства подписал 28 августа.

“За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу”, – сказано в документе.

Звания Героя с вручением ордена “Золотая Звезда” также удостоен посмертно солдат Виктор Гурняк. Указ  №450/2021 Зеленский также подписал 28 августа.

Горбенко погиб 3 октября 2014 при обороне Донецкого аэропорта. Он был смертельно ранен осколком танкового снаряда. Награду получили родители военнослужащего Сергей и Лариса Горбенко. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Гурняк погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста у поселка Смелое Луганской области. Награду вручили родителям погибшего защитника – Петру и Марии Гурняк.

Фото: president.gov.ua

29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Он был учрежден указом президента 23 августа 2019 года.

Сегодня утром Зеленский почтил память героев возложением цветов к Стене памяти павших за Украину.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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