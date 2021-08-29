 

За сутки в РФ выявили 19,2 тыс. случаев коронавируса

29.08.2021, 12:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ РФ за минувшие сутки зафиксировали 19 286 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 6,8 млн случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 804 человека, скончались 797 пациентов, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявлено 1444 случая, в Санкт-Петербурге – 1318, в Московской области – 914.

Накануне в РФ выявили 19 492 случаев коронавируса, таким образом, число выявленных случаев сократилось за сутки на 206.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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