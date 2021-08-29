Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту

Грузовой корабль Dragon («Дрэгон») успешно выведен на орбиту и движется к Международной космической станции (МКС), он должен доставить груз для экипажа станции, об этом сообщило НАСА.

«Корабль Dragon компании SpaceX после успешного запуска в 03.14 по времени восточного побережья США в воскресенье [10.14] направляется к Международной космической станции для пополнения запасов», – передает сообщение ТАСС.

Стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11.00 (18.00 мск).

Корабль доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в том числе приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Также он возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.