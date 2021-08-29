 

Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

29.08.2021, 12:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПользователи Twitter обратили внимание на президента США Джо Байдена, который, судя по видео, мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», – написала Hande Gülbahar.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» – поинтересовался Murat Aslan.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G

— JT Lewis (@thejtlewis) August 28, 2021

Некоторые пользователи решили, что Беннет заметил состояние Байдена и попытался исправить ситуацию, передает РИА «Новости».

«Сначала он [Беннет] начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», – написал Fatih Tüfekci.

«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо», –заключил The Dark Knight.

В Белом доме ранее сообщили, что Байден и Беннет обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.



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