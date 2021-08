Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

Пользователи Twitter обратили внимание на президента США Джо Байдена, который, судя по видео, мог уснуть на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», – написала Hande Gülbahar.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» – поинтересовался Murat Aslan.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G

— JT Lewis (@thejtlewis) August 28, 2021

Некоторые пользователи решили, что Беннет заметил состояние Байдена и попытался исправить ситуацию, передает РИА «Новости».

«Сначала он [Беннет] начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», – написал Fatih Tüfekci.

«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо», –заключил The Dark Knight.

В Белом доме ранее сообщили, что Байден и Беннет обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.