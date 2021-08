Tалибы расстреляли известного в Афганистане певца

“Жестокость “Талибана” продолжается. Сегодня они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не подчинится талибам”, – отметил он.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Сын певца в комментарии TimesNow подтвердил информацию об убийстве. Музыканта вывели из его дома в деревне Андараб провинции Баглан и расстреляли.

Это произошло через несколько дней после того, как лидеры “Талибана” ввели в Афганистане новые правила, включая запрет на музыку и требование о сопровождении женщин на улицах. Музыка запрещена в исламе, привет телеканал высказывание пресс-секретаре “Талибана” Забихуллы Муджахида.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

—