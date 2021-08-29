Специалисты ВОЗ назвали трудности в поиске источников происхождения коронавируса

Первоочередное внимание они уделили изучению роли лабораторий в первые дни начала эпидемии коронавируса. Они поговорили с руководством и персоналом Уханьского института вирусологии, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Ухане, а также CDC в провинции Хубэй.

Китайская команда неохотно делилась данными, в том числе 174 случаях, выявленных в декабре 2019 года, ссылаясь на конфиденциальную информацию, говорится в материале.

По словам специалистов, данные, которые были собраны в ходе работы в китайском Ухане, не подтверждают, что пандемия коронавирусной инфекции стала результатом утечки из лаборатории. Сотрудники ВОЗ отметили, что следует проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей.

В организации заявили, что важен также фактор времени, поскольку антитела против коронавирусной инфекции постепенно ослабевают. Дальнейший сбор образцов и тестирование зараженных до декабря 2019 года будут приносить все меньше результатов, предупредили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

В августе ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхождения COVID-19.

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