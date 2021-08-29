На акции протеста в США вышли тысячи американцев

В акциях протеста против ужесточения избирательного законодательства приняли участие тысячи жителей США, сообщают информационные агентства.

Акции прошил в десятках штатов. Одна из самых массовых демонстраций последних месяцев была приурочена к 58-й годовщине антирасистского «Марша на Вашингтон» во главе с чернокожим правозащитником Мартином Лютером Кингом.

Сторонники Демократической партии США выступили против «более 400 законопроектов, которые представляют собой неприкрытое ущемление прав избирателей» и «возрождают эпоху Джима Кроу», когда законами ограничивали права афроамериканцев, передает РИА «Новости».

В Вашингтоне участники протеста прошли мимо Белого дома в сторону мемориала Авраама Линкольна, где в 1963 году Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Демонстранты скандировали: «Избирательные права – немедленно! Голосование – так выглядит демократия!». На акции было много символики Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Полиция перекрывала дороги. С участниками акции правоохранители общались дружелюбно. Также акции прошли в Атланте, Майами, Финиксе, Хьюстоне и других городах.

Напомним, представители Республиканской партии в руководстве штатов занялись ужесточением избирательного законодательства. Глава американского государства Джо Байден осудил такие действия. Он обвинил республиканцев в «нападках на священное право на голосование». По его мнению,это «неправильно и не по-американски».