США велели своим гражданам покинуть территорию вблизи аэропорта Кабула

Гражданам США следует немедленно покинуть территорию, прилегающую к аэропорту в Кабуле, сообщило американское посольство в Афганистане.

Рекомендация связана с «достоверными данными об определенной угрозе». Кроме того, американцам велели не подходить ни к одним из ворот аэропорта, а также отказаться от самостоятельных поездок к нему, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт. Предыдущая произошла 26 августа, погибли не менее 200 жителей Афганистана, жертвами стали и 13 американских военных.