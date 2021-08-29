 

США велели своим гражданам покинуть территорию вблизи аэропорта Кабула

29.08.2021, 4:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГражданам США следует немедленно покинуть территорию, прилегающую к аэропорту в Кабуле, сообщило американское посольство в Афганистане.

Рекомендация связана с «достоверными данными об определенной угрозе». Кроме того, американцам велели не подходить ни к одним из ворот аэропорта, а также отказаться от самостоятельных поездок к нему, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что в ближайшие 24–36 часов «весьма вероятна» новая террористическая атака на аэропорт. Предыдущая произошла 26 августа, погибли не менее 200 жителей Афганистана, жертвами стали и 13 американских военных.



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