Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ

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29.08.2021, 3:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, но они не будут революционными, демоверсии будут опубликованы до 1 сентября, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», – приводит РИА «Новости» слова Музаева.

Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. «Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», – отметил он.

Музаев добавил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.

Ранее Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ, поступившие по итогам экзаменационной кампании 2021 года: среди них есть предложение проводить экзамен в двух форматах – письменном и компьютерном по выбору участника.



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