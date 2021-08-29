Украинским производителям картофеля планируют выделить государственную помощь – Минагрополитики

“Проект постановления, предусматривающий предоставление государственной поддержки производителям картофеля, уже передан в Кабинет Министров Украины на финальную стадию его принятия. Министерство юстиции предварительно уже провел правовую экспертизу этого документа и дал положительную оценку”, – говорится в сообщении.

Лещенко рассказал, что речь идет “о безвозвратной компенсацию до 50% на строительство картофелехранилищ, цехов, создание комфортных условий рынка для производителей”.

“Мы должны дать производителям картофеля уверенность, что государство заботится о них, поддерживает их отрасль. И что наконец за последние девять лет они получат от государства поддержку”, – объяснил министр.

По его словам, в 2022 году на базе подготовленного документа планируется “заложить масштабную программу и показать всем примеры эффективного хозяйствования, формирования добавленной стоимости и развития современной инфраструктуры”.

Контекст:

26 августа во время пресс-конференции в Херсонской области Роман Лещенко сообщил, что производства картофеля в Украине за последние 10 лет сократилось на 13,3% – с 24 тыс. тонн до 20,8 тыс. тонн, и на сегодня страна занимает четвертое место в мире по валовому производству картофеля, писал “Капитал”.

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