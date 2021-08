Британские военные покинули аэропорт Кабула. Страна завершила операцию по эвакуации гражданских лиц из Афганистана

“Последний рейс с личным составом вооруженных сил Великобритании вылетел из Кабула”, – отмечается в твит оборонного ведомства.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

В субботу о завершении операции по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время военной операции, сообщал в видеообращении в Twitter посол Великобритании в республике Лори Бристоу.

По его словам, с начала операции из Кабула были эвакуированы около 15 тыс. человек, находящихся в опасности.

“Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана”, – отметил Бристоу.

Nearly 15,000 British nationals, Afghan staff and others at risk have been evacuated from Kabul since Operation Pitting began – our commitment to the people of Afghanistan will endure. pic.twitter.com/zUQ52ps1cE

— Laurie Bristow (@laurie_bristow) August 28, 2021

27 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал в эфире LBC radio, что власти страны не смогли вывезти из Кабула всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останутся около 100-150 британцев (некоторые из них – “по собственному желанию”), а также от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” (G7) потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и “Талибаном”, но это не означает, что он доверяет талибам.

28 августа Байден заявил о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула “в ближайшие 24–36 часов”.

