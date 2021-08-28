 

Светлана Лобода похвасталась, что ее Instagram достиг 10 млн подписчиков

28.08.2021, 19:14, Новости дня
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“Нас 10 млн!!! С ума сойти!!! Люблю и благодарю каждого”, – написала 38-летняя Лобода.

К посту она приложила фото, на котором позирует в черном длинном платье с высоким разрезом и с глубоким декольте на фоне цифры “10”.

Меньше чем за сутки пост певицы лайкнули больше 145 тыс. раз и оставили почти 800 комментариев.

“Это потому, что я подписался”, – пошутил deeger1.

“Нас уже маленький город”, – написала s.alenchic12.

“У меня город 500 тыс., это же 20 моих городов”, – уточнила arhln.

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Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

У певицы две дочери – Ева (2011) и Тильда (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Имя отца Тильды Лобода публично не называла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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