28 августа: развод принцессы Дианы и принца Чарльза, день рождения Дэвида Финчера, смерть 23-летнего украинского футболиста

Этот день в истории:

в 1963-м – американский баптистский проповедник и один из лидеров движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольну произносит знаменитую речь I have a dream – “У меня есть мечта”. В ней Кинг изложил свое видение будущего, где бело- и чернокожие люди имели бы равные права. Эта речь Американским сообществом ораторского искусства была признана лучшей за всю историю XX века;

в 1968-м – сингл Hello, I Love You американской рок-группы The Doors продан в количестве одного миллиона копий. Песня стала одной из самых популярных на рубеже 1960–1970-х, несмотря на то, что многие поклонники группы считали ее “попсовой”;

в 1996-м – завершен развод британского принца Чарльза и принцессы Дианы. После 15 лет семейной жизни и четырех лет жизни порознь все формальности были завершены. Бывшие супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни.

В этот день родились:

в 1925-м – Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик, старший из братьев Стругацких, написавших романы и повести “Трудно быть богом”, “Понедельник начинается в субботу”, “Улитка на склоне”, “Гадкие лебеди”, “Обитаемый остров” и другие;

в 1925-м – Юрий Трифонов, советский писатель, автор повести “Дом на набережной” – одного из самых ярких произведений о сталинской эпохе террора и репрессий;

в 1939-м – Владимир Ивашов, советский актер, получил всемирную популярность в конце 1950-х, сыграв главную роль в фильме Григория Чухрая “Баллада о солдате”;

в 1948-м – Наталья Гундарева, советская актриса театра и кино, одна из самых популярных актрис советского кинематографа 1970–1990-х. Стала известна благодаря ролям в фильмах “Труффальдино из Бергамо”, “Осенний марафон”, “Одиноким предоставляется общежитие”, “Вас ожидает гражданка Никанорова”, “Хозяйка детского дома”, “Сладкая женщина”, “Однажды 20 лет спустя” и другим;

в 1962-м – Дэвид Финчер, американский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер. Среди самых известных его работ триллер “Семь”, “Бойцовский клуб”, “Социальная сеть”, “Девушка с татуировкой дракона”, “Загадочная история Бенджамина Баттона” и “Исчезнувшая”. Кроме того Финчер выступил исполнительным продюсером и режиссером сериала Netflix “Карточный домик”.

В этот день умерли:

в 2001-м – Сергей Перхун, украинский футболист, вратарь. Выступал за футбольне клубы “Днепр”, “Металлург” (Новомосковск) и “Днепр-2”, молдавский “Шериф” и российский ЦСКА (Москва). Единственную игру за сборную Украины провел 15 августа 2001 года против Латвии. 18 августа 2001 года в матче чемпионата России против “Анжи” Перхун в результате столкновения с нападающим противника Будуном Будуновым получил черепно-мозговую травму и скончался спустя 10 дней от отека головного мозга. Ему было 23 года.

