“Весьма приятная барышня получилась!”, “Красавчик”. 47-летний Цискаридзе примерил женскую шляпу

47-летний артист уточнил, что посвящает это фото известной советской актрисе театра и кино Фаине Раневской, которая родилась в этот день ровно 125 лет назад.

“Раневская – величина! Сегодня день ее рождения, но, как и заклинала великая актриса и гений сарказма, помните: “Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. […] Посвящаю любимой актрисе это смешное фото, сделанное для демонстрации очаровательного головного убора, назло всем, кто наверняка будет писать гадости”, – написал Цискаридзе.

Его пост меньше чем за сутки собрал больше 86,5 тыс. лайков и почти 4 тыс. комментариев.

“А тем, кто будет писать гадости, скажите ее же словами: “Я бы вас послала, но вижу: вы оттуда”, – посоветовала Цискаридзе его подписчица в соцсети под ником nat_white_2020.

“Красавчик”, – написала baysurkaeva777.

“Весьма приятная барышня получилась!” – считает bsvetlanastanislav.

“Шляпка – прелесть! Голова под шляпкой – сокровище нации!” – восхитилась ir_muz_ina.

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Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Фаина Раневская родилась 27 августа в 1896 года в Таганроге, была одной из самых популярных актрис советского периода. Известность пришла к ней после фильмов “Подкидыш”, “Весна”, “Золушка” и других. Скончалась в 1984 году в Москве, ей было 87 лет.

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