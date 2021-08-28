 

“Расчленил тело и спрятал в морозилку”. Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве своей жены в Киеве

28.08.2021, 15:40, Новости дня
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Фрагменты тела 40-летней женщины, уроженки Черкасской области, нашли 27 августа в холодильнике квартиры в Подольском районе столицы. Предполагаемым преступником оказался ее 35-летний муж.

“Между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного выяснения отношений мужчина схватил нож и нанес им около 15 ударов в живот и грудь жены. После этого злоумышленник расчленил ее тело и положил фрагменты в морозильную камеру. Еще около недели фигурант жил в этой квартире, но впоследствии уехал в город Черкассы”, – заявили в полиции.

Тело погибшей обнаружил родственник владельца квартиры и сообщил в полицию. Буквально через три часа правоохранители Черкасской области по ориентировке задержали подозреваемого.

“После побега он находился в доме убитой им женщины и пытался совершить самоубийство, но полицейские этому помешали”, – сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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