 

Талибы освободили задержанных в провинции Лагман чиновников

28.08.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставители движения «Талибан» (запрещено в России) освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, задержанных после установления талибами контроля над этим районом, сообщил источник в провинции.

Ранее местный телеканал Tolo News со ссылкой на родственников чиновников сообщил, что талибы удерживают в заключении представителей прежних афганских властей в этой провинции на востоке страны, некоторые, согласно сообщениям, пропали без вести, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. 



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