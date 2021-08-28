 

Паралимпиада в Токио. Украина получила еще два золота в плавании, Мерешко стала двукратной чемпионкой

28.08.2021, 14:46, Новости дня
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Вторую личную золотую медаль в Токио получила Елизавета Мерешко, она была лучшей на дистанции 50 м вольным стилем 26 августа, а сегодня показала первый результат в заплыве на 100 м брассом (класс SВ5), сообщается в Twitter Паралимпиады. Таким образом, Мерешко стала двукратной чемпионкой Игр в Токио.

Еще одно золото – на дистанции 200 м в комплексном плавании – получил Денис Дубров (класс – S8), отмечает Общественное. Всего украинские пловцы сегодня завоевали пять золотых медалей. Кроме Дуброва и Мерешко, чемпионами Паралимпиады стали Евгений Богодайко, Максим Крипак и Михаил Сербин.

Серебряным призером сегодня стала Наталья Морквич, ее медаль в соревнованиях по фехтованию на колясках (рапира) – 17-е серебро в копилке сборной.

It’s another #WheelchairFencing medal going to #CHN as Haiyan Gu wins #Gold in the Women’s Foil Individual Category A Final.#Silver goes to Natalia Morkvych of #UKR #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2021

Также серебряную медаль выиграла дзюдоистка Ирина Гусева, сообщило Общественное. Обладателем бронзы стал дзюдоист Руфат Магомедов.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Сейчас в активе национальной сборной 34 медали: восемь золотых, 17 серебряных и девять бронзовых. Украина занимает четвертое место в медальном зачете.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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