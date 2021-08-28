Ребенок умер после отравления бензином-растворителем в Дагестане

Полуторагодовалый ребенок скончался после отравления растворителем уайт-спирит (бензин-растворитель) в дагестанском Кизляре, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По информации ведомства, в городскую больницу Кизляра девочка с сильным химическим отравлением была доставлена накануне, передает ТАСС.

«Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке», – сообщили в дагестанском минздраве.

Представитель ведомства уточнил, что девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

По словам старшего помощника прокурора региона Татьяны Голубовой, уже начата проверка в связи со смертью ребенка. По результатам проводимых мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Пудожском районе Карелии четыре человека скончались после отравления суррогатным алкоголем, еще четверо находятся в больнице. Все они являются гражданами Белоруссии.