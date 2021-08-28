Над Харьковской областью летал иностранный ударный беспилотник – СБУ

Ударный беспилотник с маркировкой иностранного производства совершал облет над Харьковской областью, говорится в сообщении.

СБУ в связи с инцидентом призвала граждан “должным образом реагировать на законные требования правоохранителей” и сообщать правоохранителям о лицах, которые “проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления”.

Маркировка какой страны была на беспилотнике, не уточняется. Также неизвестно, когда БПЛА заметили над Харьковской областью.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/164470299145724



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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