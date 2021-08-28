 

El Financiero – «как хорошее вино» — аргентинское исследование подтвердило долгосрочную эффективность «Спутника V»

28.08.2021, 13:46, Новости дня
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Проведённое в Аргентине исследование среди медицинских работников показало, что усиление нейтрализующей эффективности антител против COVID-19 растёт на протяжении шести месяцев после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Учёные объясняют это «созреванием антител», что приводит к более надёжной защите от вируса, пишет El Financero.


Reuters

Аргентинское исследование выявило повышение нейтрализующей эффективности антител к коронавирусу типа SARS-CoV-2, а также «снижение неуязвимости» разных вариантов вируса по прошествии времени после вакцинации российским препаратом «Спутник V». Учёные выяснили, что российская вакцина действует «как хорошее вино» — на протяжении полугода нейтрализующая эффективность препарата против COVID-19 нарастает, пишет мексиканское издание El Financero. 

В рамках этого исследования эксперты изучили 800 проб, взятых у медицинских работников в Буэнос-Айресе. При этом все добровольцы были моложе 65 лет и вакцинированы «Спутником V». Среди них были и те, кто ранее болел коронавирусом, и кто никогда не болел, поясняется в статье. 

Пробы сыворотки крови у участнкиков исследования брали в период с января по август текущего года. И на протяжении шести месяцев команда учёных анализировала эволюцию количества антител, опираясь на индекс Всемирной Организации Здравоохранения, пишет El Financero. Этой командой руководила Андреа Гамарник, глава лаборатории молекулярной вирусологии Фонда Института Лелуара и старший исследователь Национального совета научных и технических исследований. 

В ходе исследования выяснилось, что защита, сформированная «Спутником V», в течение шести месяцев с момента вакцинации ещё больше усиливается. Учёные объясняют это «созреванием антител», поясняется в статье. Несмотря на сокращение количества антител, их качество и «нейтрализующая эффективность» против COVID-19 по прошествии времени растёт, начиная с момента введения первой дозы «Спутника V», сообщает El Financero. 

 



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